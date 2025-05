La poetica di Ai Weiwei fa numeri stellari

I numeri parlano, e dimostrano l’amore per l’arte dei bolognesi. Sono stati infatti 44.723 i visitatori che hanno varcato l’ingresso di Palazzo Fava per visitare la mostra ’Ai Weiwei. Who Am I?’, curata da Arturo Galansino, che ha chiuso i battenti domenica. L’esposizione, promossa da Fondazione Carisbo nell’ambito di Genus Bononiae e prodotta da Opera Laboratori, ha quindi avuto un eccezionale riscontro di pubblico, confermando l’interesse e l’attenzione che l’opera dell’artista cinese suscita a livello internazionale. Da segnalare poi la notevole partecipazione alle attività didattiche, con 164 iniziative che hanno coinvolto complessivamente quasi 3.000 utenti.

L’arrivo di Ai Weiwei è stato un vero e proprio evento culturale (nonostante il vandalo che proprio durante l’inaugurazione ha distrutto un’opera), una scommessa vinta da Opera Laboratori, che ha creduto nell’importanza di portare sotto le Due Torri un maestro dell’arte contemporanea. La mostra ha offerto un percorso immersivo nel linguaggio espressivo di Ai Weiwei, con opere iconiche e altre inedite che hanno interrogato il pubblico su tematiche sociali, politiche e identitarie. "Siamo grati al Maestro Ai Wewei per averci consentito di realizzare a Bologna la sua prima mostra personale. La positiva ricaduta in termini di riscontro di critica e di pubblico ha consolidato la partnership con Opera Laboratori, per valorizzazione delle sedi di Fondazione Carisbo" commentano la presidente della Fondazione Patrizia Pasini, e l’amministratore unico di Genus Bononiae, Renzo Servadei. "È stata una grande sfida e una grande opportunità – ammette il presidente di Opera, Beppe Costa –: portare un artista di questo calibro ha rafforzato il ruolo di Palazzo Fava come centro di produzione e divulgazione culturale di alto livello. La nostra intenzione è quella di continuare su questa strada, per affermare Palazzo Fava come una sede espositiva di rilievo nazionale".

Ma la nuova mostra è già alle porte: dal 30 maggio al 20 luglio Palazzo Fava ospiterà le opere di Louise Nevelson, una delle artiste più significative della scultura del XX secolo.