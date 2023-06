La Poggipolini vola al salone di Parigi

Poggipolini Spa, leader mondiale nell’ingegnerizzazione e produzione di fissaggi critici e parti meccaniche strutturali in titanio e leghe speciali, è presente al Paris Air Show 2023 con uno stand dedicato ai propri componenti innovativi e tecnologie disruptive. L’azienda innovativa di San Lazzaro di Savena inaugura il suo stand a Le Bourget, Parigi, all’insegna dell’innovazione. Presenti all’importante evento il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, il presidente francese Emmanuelle Macron, le diverse istituzioni internazionali, aziende leader nell’aerospazio e stakeholder mondiali di settore.

A parlarne è Michele Poggipolini, ceo di Poggipolini spa: "Torniamo a Le Bourget da protagonisti, con uno stand che racconta l’evoluzione del nostro gruppo e gli obiettivi ambiziosi che abbiamo davanti. L’aerospazio è il nostro principale mercato di riferimento, è dove la nostra innovazione si spinge ai massimi livelli d’eccellenza". Il ceo dell’azienda sanlazzarese, poi, aggiunge: "Presentiamo ufficialmente diversi processi speciali che hanno reso possibile la crescita del nostro gruppo in questi anni. Importante anche il focus sulla nostra startup Sens-In, composta da un team di ingegneri altamente specializzati in grado di progettare e produrre viti intelligenti, ‘sensorizzandole’ con le ultime tecnologie. È un orgoglio per noi rappresentare l’Emilia-Romagna, credo fermamente che l’innovazione sia ancora il grande vantaggio competitivo delle aziende italiane nel mondo".

Attualmente Poggipolini Spa, creata nel 1950 da Calisto, nonno di Michele Poggipolini, ha clienti in tutto il mondo: il 60 per cento del mercato aziendale è in Italia contro il 40 per cento del mercato estero, di cui il 95 per cento solo nell’Unione Europea. La produzione, invece, riguarda per il 70 per cento l’Aerospace, il 20 per cento l’Automotive e il 10 per cento Motorsport, di cui il 90 per cento in Formula 1.