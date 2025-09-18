La politica con i lavoratori: "Non siete soli"

Accanto alle decine di lavoratori di Yoox che ieri si sono ritrovati sotto le torri della Regione, oltre ai delegati di molte aziende metalmeccaniche e le colleghe della Perla, c’erano anche tanti esponenti politici. Folta la delegazione del Pd, con i segretari provinciale e regionale Enrico di Stasi e Luigi Tosiani, il capogruppo dem in Regione Paolo Calvano, il presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri e la consigliera dem Simona Lembi, che ha presentato un’interrogazione alla giunta per avere chiarimenti sulla vertenza.

"I licenziamenti annunciati dall’azienda vanno ritirati. Serve un confronto vero, che avvenga in Emilia-Romagna, con il ricorso agli ammortizzatori sociali e la presentazione di un piano industriale, per tutelare le lavoratrici e i lavoratori", dice in una nota il Pd di Bologna. Gli fa eco il Gruppo dem in regione: "Saremo al fianco dei dipendenti e delle dipendenti della Yoox nelle prossime mobilitazioni per salvaguardare il loro futuro". Accanto ai lavoratori anche il M5s con Lorenzo Casadei: "Non mollate, restate uniti e organizzati, perché non siete soli". Per il capogruppo dei Civici con de Pascale in Regione, Vincenzo Paldino, "è irricevibile la conferma da parte di LuxExperience di procedere con i licenziamenti. Ora Yoox deve rispettare regole e spirito del Patto per il lavoro e il clima". Sulla stessa linea il gruppo di Avs in Regione: "Non è accettabile che una multinazionale scarichi i costi delle proprie scelte su chi lavora". Al presidio anche Arcangelo Macedonio (+Europa): "Hanno fatto bene il vicepresidente Colla e il presidente de Pascale a intervenire con chiarezza".