"La politica deve tornare in Appennino"

Fabbri, è soddisfatto?

"Sono molto soddisfatto. Anche e soprattutto perché è la prima volta che il Pd elegge qualcuno dell’Appennino: per me la gioia è doppia". Maurizio Fabbri, già sindaco di Castiglione dei Pepoli, è stato eletto per l’Assemblea legislativa con i dem e 11.486 preferenze.

Quali altre conclusioni trae dalla tornata elettorale?

"Il risultato è stato anche più alto delle aspettative e questo ci fa molto piacere. Ma c’è un altro aspetto che mi ha colpito".

Quale?

"Abbiamo visto tanti ragazzi mobilitarsi. È un buon segnale per il futuro. Ed è su di loro che occorre investire".

Secondo lei l’esperienza amministrativa, ad esempio la sua, quella di Conti e quella di de Pascale, hanno inciso sull’esito delle Regionali?

"Direi di sì. Io, Michele e Isabella abbiamo portato il nostro bagaglio di conoscenza della nostra regione. Gli elettori guardano sempre di più a quello che viene fatto sul territorio, e questo si è visto anche questa volta. Può essere una giusta chiave di lettura".

C’è chi si aspettava un voto di protesta, però, rispetto a quanto fatto dall’amministrazione, comunale e regionale.

"Credo sia stato esattamente il contrario: quando c’è una certa politica che cerca di vincere soltanto andando contro qualcun altro, questo non porta mai buoni risultati... Il segnale forte è arrivato, a favore di chi ha amministrato bene".

Quali dovranno essere, ora, le priorità della Regione?

"Sicuramente la sicurezza del territorio, la sanità, il welfare e dico, chiaramente, la montagna".

Di cosa c’è bisogno per l’Appennino, nello specifico?

"In Appennino bisogna tornarci, perché la politica si è allontanata. Bisogna tornare a far riavvicinare i cittadini, riportarli alle urne".

fra. mor.