La politica si spacca in due. La Lega: "No a vittime di serie B". Grillini: "Servono i colori della pace"

Quella bandiera dai colori palestinesi, appesa fuori da Palazzo d’Accursio, raccoglie tante critiche, anche a sinistra: "Una bandiera non fa primavera – commenta Potere al popolo – soprattutto se Lepore la tira fuori solo sotto elezioni. Le elezioni fanno miracoli, ma si tratta solo di una ’sbandierata’ elettorale".

Durissimi gli attacchi delle opposizioni cittadine all’iniziativa del primo cittadino: "Chiedo come mai dopo il 7 ottobre il sindaco Lepore non abbia trovato idoneo esporre la bandiera di Israele, visto che ora lo ha fatto con quella della Palestina – afferma il capogruppo in Comune della Lega, Matteo Di Benedetto –. Non vorrei sembrasse che per qualcuno ci sono vittime di serie A e vittime di serie B. Mi pare che a sinistra siano solo interessati ad alimentare conflitti e tensioni".

Anche Forza Italia si unisce al dissenso: "La bandiera esposta nel Palazzo di tutta la città e di tutti i bolognesi, ma dopo l’azione compiuta dai terroristi di Hamas il 7 ottobre Lepore non espose la bandiera dello Stato di Israele – rimarcano Lanfranco Massari e Annamaria Cesari, segretario e vicesegretaria di FI per Bologna città –. Anche FI è per il sostegno alle popolazioni civili coinvolte dalla guerra e per la pace. Non potrà però esserci pace senza giustizia e verità e senza equilibrio nelle relazioni internazionali. Con questa azione il sindaco dimostra di non essere equilibrato ma, una volta di più, di essere sindaco di una sola parte di cittadini, quella della sinistra ideologica e massimalista". Sull’esposizione della bandiera palestinese interviene anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Credo che sia una cosa da discutere eventualmente in Consiglio comunale. Così come è stato fatto in altri casi quando è stata esposta la bandiera della Pace".

E proprio la bandiera con i colori della pace avrebbe dovuto essere esposta al fianco di quella palestinese secondo Franco Grillini, storico attivista gay bolognese, il quale fa notare che lui stesso era stato "criticato per avere partecipato a un incontro di ’Sinistra per Israele’. Quello che veniva contestata era la cultura bellica di Netanyahu. L’unica soluzione possibile è il cessate il fuoco e due Stati per due popoli. Per questo avrei esposto anche i colori della pace, assieme a un manifesto dove si chiedeva lo stop al conflitto e una ferma condanna del primo ministro israeliano ma anche di Hamas. Sono due estremismi violenti che si alimentano a vicenda".

"Queste due bandiere sventolano nei Comuni italiani e negli enti pubblici – è il commento del senatore bolognese di Azione, Marco Lombardo, in un post dove campeggiano le bandiere italiane e della Ue –. Proviamo a difenderle da chi le vuole togliere, invece di pensare di aggiungerne altre".

A favore dell’esposizione della bandiera della Palestina, Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase (BolognaCiPiace): "Nessuno può rimanere indifferente rispetto alle notizie che tutti noi leggiamo sulle atroci sofferenze a cui è stata sottoposta in questi mesi la popolazione palestinese, ma non possiamo dimenticare le sofferenze subite dagli israeliani per mano di Hamas. Per questo sarebbe stato più opportuno esporre entrambe le bandiere per rivendicare il principio ‘due popoli, due stati’. L’unica strada da percorrere se cerchiamo e vogliamo la pace è il dialogo". Sulla stessa lunghezza d’onda Coalizione civica con un post sui social: "La decisione di esporre la bandiera della Palestina sul Comune rappresenta un altro importante gesto che si aggiunge allo striscione per ‘cessate il fuoco ora’ esposto da dicembre e alle iniziative pubbliche, all’atto di indirizzo sull’ethical procurement e agli altri ordini del giorno e interventi fatti in Consiglio comunale in questi mesi".

Monica Raschi