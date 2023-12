La Polizia con Bimbo Tu. Un giro in Lamborghini per i piccoli ricoverati

Una mattina speciale per i baby pazienti del Sant’Orsola.

Ieri la Polizia di Stato, in collaborazione con Bimbo Tu, ha fatto visita ai bambini ricoverati al Policlinico, nei reparti di Neurochirurgia pediatrica e Neuropsichiatria iInfantile dell’Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, al Pronto soccorso pediatrico e nel reparto di Pediatria d’urgenza.

A tutti i piccoli gli agenti hanno fatto gli auguri di Natale e donato gadget firmati Polizia di Stato insieme a un pensiero donato da Bimbo Tu.

I bambini che potevano uscire dai reparti, su indicazione dei medici, hanno avuto l’opportunità di fare un giro sulla Lamborghini con la livrea bianca e azzurra della Polizia di Stato nel viale centrale dell’ospedale. Una mattinata divertente per allietare i piccoli ricoverati che dovranno trascorrere le Feste in ospedale, lontani da casa, e per i loro familiari.

Un cappellino e una borraccia della Polizia di Stato sono stati distribuiti a tutti i bambini che hanno fatto un giro in auto, mentre per i piccoli che non sono potuti uscire dal reparto gli agenti della Polizia di Stato hanno portato altri doni.

La Polizia di Stato è sempre al fianco dell’Ausl di Bologna, del Sant’Orsola ed è disponibile a supportare con grande generosità iniziative del Terzo settore, come quelle portate avanti da Bimbo Tu.

"È un regalo di Natale che Bimbo Tu e la Polizia di Stato hanno voluto fare a questi bambini e alle loro famiglie, perché possano avere un momento speciale da raccontare quando torneranno a casa", spiega Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu. Il numero uno dell’associazione ringrazia la Polizia che ha fatto in modo che "un sogno diventasse realtà".