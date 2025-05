La polizia locale: "Cerchiamo assistenti civici"

A.A.A. assistenti civici cercasi: a farne appello la polizia locale. A Ozzano si cercano assistenti civici: persone che abbiano voglia e tempo di impegnarsi nel supporto alla polizia locale e alle varie attività rivolte alla collettività.

A lanciare l’appello è il comandante della Locale, Stefano Zigiotti: "Il nostro comando, in collaborazione con quello di Castenaso e Granarolo, ha in programma un nuovo corso per assistenti civici ma servono iscrizioni affinché questo parta – spiega –. Le attività da svolgere sono diverse, e tutte correlate al tempo libero e alla propensione di ognuno come ad esempio essere di supporto a ingressi e uscite degli alunni da scuola, essere presenti a manifestazioni pubbliche e durante i mercati, in parchi e aree verdi o la partecipazione a iniziative rivolte alla cittadinanza. Si tratta di figure importanti che spesso sono di supporto a noi ma anche ad associazioni, così come all’amministrazione. Partecipare a questo corso e diventare assistente civico è un modo per mettersi in gioco e rendersi utile per la collettività".

Il corso, la cui partenza al momento è prevista il 22 maggio, si articola in dieci appuntamenti serali di due ore ciascuno, spalmati su cinque settimane. Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il corso inizierà e terminerà a fine giugno, con due incontri settimanali. Tutte le lezioni si svolgeranno presso la sala del Consiglio del Comune di Castenaso, in piazza Bassi 1. "Da anni il Comune di Ozzano si avvale degli assistenti civici – sottolinea il sindaco di Ozzano dell’Emilia, Luca Lelli –, e ci farebbe piacere che altre persone partecipassero al corso la cui partenza è prevista tra qualche settimana. Si tratta di figure di fondamentale importanza per noi, un supporto attivo alla polizia locale e alle varie associazioni. Per diventare assistenti civici è necessario seguire uno specifico corso e come Amministrazione abbiamo sempre sostenuto queste figure, introdotte attraverso un regolamento nel 2015. Figure preziose, che impegnano il loro tempo a supporto di iniziative che animano il nostro territorio".

Per diventare assistente civico è necessario essere maggiorenni oltre ad aver frequentato e superato l’apposito corso. Chiunque fosse interessato può inviare una mail a pm@comune.ozzano.bo.it.

Zoe Pederzini