La polizia locale ha compiti di sicurezza

«La nostra Polizia locale non si occupa di ordine pubblico, ma di quello che succede nella comunità». Ho letto con sorpresa questa dichiarazione del sindaco Matteo Lepore. Continua a stupire negativamente il Comune dopo la consegna gratuita delle pipe per fumare crack. Mi pare invece che la Polizia locale abbia compiti di ordine pubblico, eccome. Altrimenti perchè si consente agli agenti di portare la pistola?

Angelo Sereni

Risponde Beppe Boni

Probabilmente il primo cittadino si è confuso nel dire che gli agenti di Polizia locale non hanno compiti di ordine pubblico. Basta leggere quali sono i loro compiti. Certo, la materia dell’ordine pubblico inteso in senso lato è affidata allo Stato, ma il tema rientra a tutti gli effetti tra i compiti della polizia locale, soprattutto in termini di tutela della sicurezza urbana e della convivenza civile. "Si occupano di ciò che succede nella comunità..." afferma il sindaco. Forse l’ordine pubblico e la sicurezza non sono argomenti che incidono sulla vita della comunità? I regolamenti parlano chiaro: la polizia locale partecipa ai servizi secondo le disposizioni del Questore, ricevendo le relative indennità e agendo sotto la direzione delle autorità provinciali e statali. Il Comune di Bologna poi non prevede l’utilizzo del taser. Male, questo strumento difensivo è utile e di buonsenso proprio per evitare situazioni di emergenza e l’uso delle armi vere. Peraltro la richiesta di dotare il personale della pistola elettrica viene non da pericolose frange estremiste, ma dai sindacati che, vista la situazione poco brillante di Bologna tra degrado e criminalità, ne hanno fatta esplicita richiesta a tutela degli operatori.

