La Polizia locale in autostazione Un nuovo ufficio per gli agenti "Così aumenterà la sicurezza"

di Paolo Rosato

Il varo era nell’aria da tempo e ora è ufficiale: all’interno dell’Autostazione sorgerà un ufficio di riferimento per gli agenti della Polizia Locale. Una misura cautelativa, di prossimità, che era stata già anticipata, per grandi linee, da parte del questore Isabella Fusiello tempo fa. Il contratto di comodato gratuito (spese in capo al Comune), che durerà tre anni dalla firma, è stato stipulato durante la scorsa settimana, ora non resterà alla Polizia Locale che prendere possesso dei locali, non dovrebbe passare molto tempo. Il punto della ‘Locale’, fa sapere il Comune, sarà soprattutto d’appoggio all’attività effettuata in zona, specie all’attiguo parco della Montagnola. Non sarà uno sportello aperto al pubblico, ma un ufficio logistico di supporto alle operazioni che si terranno nell’area, principalmente per le giornate della Piazzola. Insomma, sicuramente una mano concreta al presidio di un quadrante della città sempre molto complicato e una mossa di prevenzione per i potenziali episodi di degrado. L’ufficio dovrebbe essere ubicato nel piano interrato dell’Autostazione di piazza XX settembre.

"Ci stiamo dando un gran da fare per animare questo luogo importantissimo per la città, e per preservarlo dai fenomeni di degrado – spiega Francesca Puglisi, recentemente nominata presidente dell’Autostazione, società partecipata da Palazzo d’Accursio –. Siamo contenti, già nelle precedenti gestioni era stata caldeggiata la presenza qui della Polizia Locale. Inoltre stiamo aspettando che la Sovrintendenza sciolga gli ultimi nodi per poter partire con i grandi lavori di riqualificazione dell’hub, manca l’ok per l’installazione dei pannelli fotovoltaici. Ci siamo candidati con Autostrade per poter beneficiare di quelle opere compensative del Passante, arrivato quell’ok possiamo chiudere la Conferenza dei servizi e dare il via al progetto definitivo e alla gara dei lavori". La nuova autostazione ospiterà anche eventi e iniziative, sarà una realtà tutta nuova sulla quale l’amministrazione punta molto. Sul tema della sicurezza, però, vuole vederchi chiaro Francesca Scarano, consigliera comunale del gruppo Misto. "Se fino a questo momento il sindaco Matteo Lepore non ha mai ammesso che la città di Bologna ed in particolare la zona della Montagnola necessitava di maggior attenzione e controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, pare che proprio in quella zona dovrebbe realizzarsi un presidio di Polizia Locale nei locali dell’autostazione – sottolinea l’ex leghista –. Come ho già detto in occasione del question time in Comune, ci sono altre zone calde quale ad esempio la zona della fiera, scenario di vere e proprie violenze da parte di branchi, che dovrebbero essere maggiormente controllate".