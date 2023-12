La polizia locale sgombera una casa occupata

‘Operazione chirurgica’ della polizia locale di San Giovanni in Persiceto alla prime luci dell’alba per sgomberare una casa occupata abusivamente da un extracomunitario. Il blitz è stato messo a segno nella prima mattina di giovedì in uno stabile di via Fossato occupato abusivamente da un tunisino. Nei giorni scorsi il proprietario dell’edificio si era recato al comando della polizia locale di via Cappuccini a denunciare l’anomalia e a presentare una formale querela. La polizia locale ha effettuato una serie di indagini appurando l’effettiva occupazione abusiva e si è preparata ad entrare in azione per liberare lo stabile occupato.

Agenti e graduati, coordinati dal comandante Luca Nasci, hanno fatto irruzione nell’immobile attraverso la porta principale, sbarrata dall’interno. La casa era abitata abusivamente un cittadino tunisino gravato da alcuni precedenti penali. Alla vista della polizia locale, lo straniero non ha opposto resistenza e si è consegnato alla forza pubblica. Ora dovrà rispondere di vari reati tra cui il furto di energia elettrica, visto che è stato accertato un collegamento abusivo alla rete elettrica con manomissione dei contatori e l’occupazione abusiva di immobile. Dopo i controlli e la compilazione dei verbali, lo straniero è stato accompagnato all’ufficio immigrazione di Bologna. E qui il prefetto ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale del tunisino da eseguirsi entro 7 giorni. "L’operazione che abbiamo appena svolto – dice soddisfatto Nasci – è un altro fondamentale tassello a tutela della legalità e della sicurezza della comunità persicetana. E a questo proposito rivolgo un ringraziamento ai miei colleghi che si distinguono costantemente per coraggio, dedizione e competenza".

"L’occupazione abusiva interrotta – sottolinea il comandante – avviene in un momento storico in cui il reato in questione è sotto i riflettori della cronaca; anche in conseguenza della stretta normativa che mira a tutelare i diritti dei proprietari degli immobili. Ma non solo, perché lo scopo della normativa è anche quello di poter ottenere un risarcimento. La speranza, operando a tutela del settore casa, è che proteggendo i proprietari immobiliari possa aumentare l’offerta abitativa a beneficio di tanti cittadini".

Pier Luigi Trombetta