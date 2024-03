La Polizia locale viaggia sul nuovo ufficio mobile

Un nuovo mezzo in dotazione alla Polizia locale di Ozzano è stato consegnato al comandante Stefano Zigiotti (nella foto). Il nuovo mezzo a disposizione degli agenti per effettuare tutti i servizi in carico al Comando è un Renault Kangoo a passo lungo, euro 6 plus, di ultima generazione con un occhio particolare ai consumi. È attrezzato da ufficio mobile con computer e stampante, fondamentali nei servizi di controllo stradale e rilevazione incidenti. È dotato anche di un megafono incorporato che può essere utilizzato per le comunicazioni alla cittadinanza in materia di protezione civile e in situazioni di emergenza.

Sulla fiancata del mezzo, acquistato in sostituzione di un vecchio automezzo con già oltre 230mila chilometri all’attivo, sono riportati i contatti del servizio di Polizia Locale, il numero di telefono e la mail. Con questo mezzo si va così ad ampliare ulteriormente la dotazione del parco auto e della strumentazione in uso alla Polizia locale ozzanese in un’ottica di un miglioramento delle competenze da porre a disposizione della cittadinanza.

"Dopo il veicolo elettrico fornito in dotazione a marzo del 2023, con questo nuovo automezzo andiamo a compiere un ulteriore passo in avanti nel rinnovamento del parco mezzi comunale, in particolare di quelli deputati al controllo del territorio – sottolinea il sindaco Luca Lelli –. Grazie a questo nuovo mezzo, dotato delle più moderne apparecchiature per il controllo del territorio, consentiremo alla nostra Locale di svolgere ancor meglio il proprio servizio in favore dei cittadini, instaurando un rapporto di fiducia reciproca con tutta la nostra collettività".

Soddisfatto anche il comandante Zigiotti: "Apprezziamo molto lo sforzo di tutta l’amministrazione che fa sempre il possibile per dotare e aggiornare la propria Polizia locale di tutti gli strumenti e le dotazioni per svolgere al meglio i propri compiti a beneficio di tutta la cittadinanza. Questo nuova ’unità mobile’ ci permette di sostituire un mezzo obsoleto con uno nuovo in linea con le più recenti normative ecologiche e funzionale a svolgere al meglio compiti di polizia stradale e controllo del territorio. Siamo molto soddisfatti di questo nuovo automezzo per svolgere un’azione sempre più efficiente ed efficace per tutta la comunità ozzanese".

Zoe Pederzini