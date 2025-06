La Ponticella più green, progetti per un milione

Due incontri per spiegare ai cittadini i lavori che cambieranno il volto di diverse aree della Ponticella in chiave green e finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico: sono quelli che l’amministrazione comunale di San Lazzaro terrà giovedì 19 e sabato 21 giugno rispettivamente al centro sociale La Terrazza e nei pressi del parcheggio della scuola Don Milani con la partecipazione della sindaca Marilena Pillati (a destra) e della vice sindaca Sara Bonafè.

Il progetto – che ha ricevuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro grazie al bando regionale del fondo POR FESR 2021-2027 – riguarda il potenziamento delle reti ecologiche e drenaggio urbano e vedrà un intervento di potenziamento delle infrastrutture verdi e blu della frazione.

Tra gli interventi previsti: la messa a dimora di nuovi alberi e arbusti per mitigare le isole di calore, l’aumento delle connessioni ecologiche con il Parco dei Gessi, la promozione della biodiversità e la gestione delle acque meteoriche depermeabilizzando ampie superfici asfaltate. I lavori, in programma nel prossimo autunno, dovrebbero concludersi entro la primavera del 2026.

Il primo dei due incontri in programma si svolgerà giovedì 19 giugno alle 20.30 al centro sociale La Terrazza (in via del Colle 1) dove i tecnici del settore Ambiente, con la partecipazione della sindaca e della sua vice, illustreranno il progetto e tutti gli interventi in programma. Due giorni dopo, sabato 21 giugno, si svolgerà una presentazione itinerante proprio sui luoghi interessati dal progetto: l’appuntamento è alle 9,30 con ritrovo nel parcheggio della scuola Don Milani.

