La Ponticella si fa verde. Oltre un milione di euro per le reti ecologiche

La Ponticella sanlazzarese strizza l’occhio al verde pubblico. Due gli incontri in programma nel mese di marzo per spiegare ai cittadini i lavori che cambieranno il volto di diverse aree della Ponticella in chiave green e soprattutto finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

L’amministrazione li ha programmati per giovedì 13, alle 20.30, e sabato 15 marzo, alle 10, rispettivamente al centro sociale ’La Terrazza’ e nei pressi del parcheggio della scuola ’Don Milani’ con la partecipazione della sindaca Marilena Pillati e della vicesindaca Sara Bonafè. Il progetto, che ha ricevuto un finanziamento di 1 milione e 500mila euro grazie al bando regionale del fondo Por Fesr 2021-2027, riguarda il potenziamento delle reti ecologiche e di drenaggio urbano e vedrà un intervento di potenziamento delle infrastrutture verdi e blu della frazione.

Tra gli interventi previsti ci sarà la messa a dimora di nuovi alberi e arbusti per mitigare le isole di calore, l’aumento delle connessioni ecologiche con il Parco dei Gessi, la promozione della biodiversità e la gestione delle acque meteoriche, depermeabilizzando ampie superfici asfaltate. L’intervento fa parte di una linea di finanziamento strategica per concretizzare interventi di prevenzione dal dissesto idrogeologico attraverso la depermeabilizzazione del suolo, la realizzazione di parcheggi drenanti e la valorizzazione del patrimonio verde della frazione. I lavori, in programma nel prossimo autunno, dovrebbero concludersi entro la primavera del 2026.

"Con questo doppio appuntamento recuperiamo gli incontri programmati nello scorso ottobre e che erano slittati a causa dell’emergenza alluvione – spiega la vicesindaca e assessora alla difesa e cura del territorio Bonafè –. Si tratta di lavori molto importanti per la Ponticella, perché proseguono il nostro impegno nella cura del territorio puntando soprattutto sulla desigillazione e sul contenimento delle isole di calore, in modo da poter contare su un ulteriore strumento per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici".

Zoe Pederzini