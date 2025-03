La Pontificia Accademia premia il maestro Corrado Avanzi

Una menzione speciale "per la sua straordinaria creatività e l’impegno costante nel trasformare emozioni in arte". Con questa motivazione la Pontificia Accademia ha iscritto il nome del maestro castellano Corrado Avanzi tra i pochi artisti che verranno premiati domani a Roma nelle sale della stessa Accademia interna al Vaticano, riconoscimento che verrà consegnato ad Avanzi da Paolo Liguori, Direttore di Tgcom24, Salvo Nugnes, curatore d’arte, e dalla scrittrice, giornalista ed ex direttrice di ‘Chi’ Silvana Giacobini.

Nato a Castel Maggiore nel 1931, Avanzi risiede ormai da decenni nel comune termale, e la genesi della sua parabola artistica è davvero singolare. "Ho cominciato a dipingere dopo una notte insonne, quando ebbi l’ispirazione sulla tematica che sarebbe stata alla base del mio successivo lavoro: la nascita dell’Universo e della Terra con i suoi componenti come l’acqua, il fuoco, la terra, l’aria, il gas e il magma". Un’illuminazione artistica arrivata anagraficamente tardissimo, mentre rapidissima è invece stata la sua ascesa nel panorama pittorico italiano.