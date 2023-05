La Porrettana riapre al traffico

Il tratto della Porrettana del ponte dell’Oggiola a Marzabotto è stato riaperto al traffico, anche se a senso unico alternato, nel tardo pomeriggio di ieri. "Ringraziamo il ministero delle Infrastrutture – dice la sindaca Valentina Cuppi – per averci aiutato a rendere nuovamente percorribile, nel più breve tempo possibile, il tratto di strada statale interessato dai fenomeni franosi, Anas per il costante e incessante lavoro e la Città metropolitana per il supporto e l’interessamento. Ci saranno molti altri lavori da fare, ma è stato fondamentale riaprire in così poco tempo. Ringraziamo anche le forze dell’ordine e tutti i volontari – conclude la prima cittadina – impegnati senza riserve in questo difficile momento".