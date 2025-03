La potenza dell’acqua, che salva e distrugge

È un viaggio illusionistico che fa riflettere sul significato, sul simbolismo e sull’importanza dell’acqua H2OMIX, lo spettacolo in programma al Teatro Celebrazioni questa sera alle 21. A proporlo è la RBR Dance Company-Illusionisti della Danza, compagnia che da anni porta in scena progetti artistici pensati per sensibilizzare il rispetto dell’ambiente.

Con la regia di Cristiano Fagioli, che ne ha curato anche le coreografie assieme a Cristina Ledri, lo spettacolo è una creazione per sei danzatori su musiche originali di Diego Todesco e i costumi firmati da Cristina Ledri. Quadri scenici evocativi si susseguono sul palcoscenico per far immergere lo spettatore dentro le note gioiose della vita, ma anche portandolo alla consapevolezza della fragilità di questa, legata a uno dei suoi elementi principali: l’acqua.

Considerata elemento sacro – si pensi allo stesso colore blu che acquisisce significato di purificazione e iniziazione religiosa – l’acqua è fonte di sostentamento, ma è anche riflesso dei vizi dell’uomo, della vanità che porta a perire così come nel mito di Narciso. É forza distruttrice, emblema della natura che incombe sull’umanità. Energia, sacralità e fascino di questo elemento sono al centro della narrazione di H2OMIX, spettacolo suggestivo e onirico, che conferma la poesia coreutica degli Illusionisti della Danza.