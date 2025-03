La preferenziale non dorme mai: 8.200 verbali

Il ‘picco’ deve ancora arrivare. Cresce a un ritmo di oltre 200 multe al giorno il numero delle contravvenzioni staccate dalla Polizia locale Reno Lavino per la violazione della nuova Zona a traffico limitato istituita dal Comune di Casalecchio in via De Curtis, il largo viale che transita tra l’Unipol Arena e il Gran Reno. Negli ultimi quindici giorni infatti il numero totale delle multe inviate ad automobilisti che si sono infilati in questa doppia corsia preferenziale riservata ad autobus e mezzi di soccorso ha raggiunto la cifra record di 8200 verbali.

Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 19 dicembre e, dopo un periodo di rodaggio, dal 7 gennaio il sistema di rilevazione fotografica e di sanzione connessa è entrato a pieno regime ai danni degli automobilisti, che hanno ignorato il divieto segnalato su entrambi i lati della strada comunale, dove per una lunghezza di circa 400 metri si sviluppano queste corte ma salatissime carreggiate, che si estendono dagli incroci tra la via Lennon e la rotatoria Villeneuve. Migliaia di vittime che dalla fine di gennaio stanno ricevendo le notifiche con relativi avvisi di pagamento che valgono 44 euro in caso di pagamento entro i sei giorni. Mentre se si va oltre la multa sale a quota 60 euro. E c’è chi se l’è cavata con una sola multa, e chi, come Manuela Toffolo, ad ora ne ha collezionate cinque.

"Tre le ho già pagate e altre due me le hanno solo annunciate", spiega la donna, che da anni fa questa strada intorno alle sei del mattino, e che quando si è vista arrivare la prima raffica di verbali ha chiesto spiegazioni al comando della polizia locale di Casalecchio. "Ho fatto un accesso agli atti perché sul sito non ho trovato l’ordinanza e fatto notare che col buio i cartelli non sono visibili. Con la pioggia poi anche le strisce, già sbiadite, non si notano... Vorrei domandare: ma come mai così tanti automobilisti sono irrispettosi, scorretti ed imprudenti? C’è da riflettere. A me ne son toccate addirittura cinque. Ma come ho fatto, mi chiedo, a non accorgermi di compiere un’infrazione per tante volte? E spero che il numero sia quello... ho la patente da più di 40 anni, ma come ho fatto a sbagliarmi? E perché con me altre migliaia di persone?" si è domandata in una lettera aperta al Comune di Casalecchio e si domandava ieri mattina, quando in un quarto d’ora di osservazione si sono contate almeno una trentina di violazioni. "Se si vuole sicurezza ci vogliono le pattuglie in loco – risponde secco Enrico Pasquariello, consigliere della Lega –, questi invece sono solo mezzucci per fare cassa".

Gabriele Mignardi