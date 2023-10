La preoccupazione delle categorie

I commercianti non nascondono una certa preoccupazione per la Garisenda. "Stiamo seguendo l’evolversi della situazione con molta attenzione – spiega Giancarlo Tonelli, direttore di Ascom –, sappiamo che ci sono criticità da anni. Si deve agire con massimo senso di responsabilità, tenendo conto anche dei problemi della mobilità e delle tante realtà commerciali attorno".

"I tempi di preavviso sono stati molto corti – commenta invece Loreno Rossi (Confesercenti) –. Anche se, francamente, non so ancora che tipo di ripercussioni potrebbero esserci per gli esercizi commerciali, magari un po’ in via San Vitale. Speriamo duri poco, e che presto si arrivi finalmente a una ristrutturazione definitiva, perché abbiamo già visto tanti piccoli interventi, ma vorremmo una risoluzione".

Sulla stessa linea anche Claudio Pazzaglia di Cna: "D’altro canto intorno alla Garisenda, con quei pannelli, c’è un cantiere pressoché infinito – chiosa Pazzaglia –. Possibile che questo intervento non potesse essere programmato meglio? Così si aggiunge un ulteriore tassello alla città dei cantieri, Bologna è in completa ristrutturazione. Ovviamente ci sarà un motivo per un intervento così urgente e una ratio per decidere di chiudere una strada, anche se di solito, prima, ci si consulta".