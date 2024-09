La preside incontra Caiumi: "Quando sarò presidente aiuterò le nostre imprese"

Elena Ugolini ieri è tornata a ’Farete’, la convention degli industriali da cui ha lanciato mercoledì il primo attacco all’avversario Michele de Pascale sulla commistione tra politica e coop ("non è lui il mio rivale, ma la ’ditta’ che gli sta dietro. Lui è dipendente di Federcoop in aspettativa"). L’occasione, però, ieri è stata una lunga chiacchierata con Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia: "Abbiamo avuto un piacevole e produttivo scambio di idee. Lo ringrazio della disponibilità perché per la politica è fondamentale, credo, l’ascolto e il confronto con chi produce e crea ricchezza. Dobbiamo assolutamente ridurre la burocrazia e supportare gli investimenti delle imprese", le parole della candidata civica, sostenuta dal centrodestra. Poi promette, in caso di elezione a presidente della Regione, di "dialogare col governo per alzare la soglia complessiva del welfare aziendale detassato, in particolare sui temi dell’educazione e della cura".

Tra i temi chiave del programma, riprende la necessità di un "piano casa", al centro della relazione di Caiumi di mercoledì, e "una nuova legge urbanistica". Il leader degli industriali di Bologna, Modena e Ferrara, dopo il faccia a faccia con la preside, però, non si sbilancia: "Abbiamo la fortuna di essere politicamente molto imparziali in questo territorio. Riconosco molto quanto fatto in questi anni dal presidente Stefano Bonaccini, fin qui, e ho già incontrato de Pascale. Il nostro obiettivo è mostrare ai candidati le potenzialità per poter lavorare insieme. Con Ugolini è stato il primo nostro incontro". Per il resto, aveva già fatto sapere che sia Ugolini sia de Pascale "sono due buoni candidati" e che, pur esprimendo "direzioni diverse si può lavorare bene con entrambi". Infine, il tema carceri. Ugolini sprona la Regione a intervenire per migliorare la situazione dopo la visita alla mostra "Dall’amore nessuno fugge", ospitata dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, che racconta, tramite immagini e testimonianze reali, un’alternativa, nata in Brasile negli anni ‘70, alla classica pena detentiva in cella.

ros. carb.