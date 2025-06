La preside Macario in pensione: "È stato un viaggio stupendo"

Luisa Macario, dirigente dell’istituto superiore Montessori-Da Vinci di Porretta Terme, va in pensione. E per celebrare l’imminente congedo, che sarà effettivo dal 31 agosto, i docenti hanno organizzato una festa. All’evento hanno partecipato, fra gli altri, sindaco e vice sindaco di Alto Reno Terme, Giuseppe Nanni ed Elena Gaggioli. L’amministrazione ha consegnato alla dirigente una targa. Il saluto si è chiuso con un rinfresco allestito dagli studenti dell’indirizzo enogastronomico. Dopo una vita da insegnante di italiano e storia alle superiori, Luisa Macario qualche anno fa ha scelto di diventare dirigente. In Appennino è stata eletta consigliere comunale ed è entrata negli organismi direttivi di Cna e Lions Club.

"La montagna – racconta la preside – è stata una scoperta. Quando sono arrivata non mi sarei mai immaginata di trovare un ambiente così appassionato e vitale che, da subito, è diventato la mia seconda casa". In questi anni, il Montessori-Da Vinci ha ampliato l’offerta formativa. "Abbiamo lavorato per aumentare gli indirizzi, le attività e le dotazioni della scuola. L’attivazione dell’enogastronomico, il potenziamento di liceo e istituto tecnico sono traguardi importanti, soprattutto in montagna e in un contesto generale di crisi demografica".

Nell’ultimo anno a Macario è stata affidata anche la reggenza dell’istituto comprensivo di Porretta. "È stato bello occuparsi anche dei ragazzi più piccoli – prosegue – anche loro mi resteranno nel cuore". L’occasione è propizia per rivolgere un appello ai colleghi. "Non fatevi spaventare dalla distanza, venite a lavorare in Appennino e non ve ne pentirete".

Fabio Marchioni