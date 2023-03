La presidente Balbo "Supporto totale alla studentessa Basta ingiustizie"

"Da anni l’Uici (l’Unione italiana ciechi e ipovedenti), sia a livello locale che nazionale, cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dei cani guida per le persone non vedenti e sul loro ruolo fondamentale per il miglioramento della qualità di vita di chi non vede – spiega Irene Balbo, vicepresidente della Sezione territoriale di Bologna dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e conduttrice ormai da vent’anni di cani guida, parlando del caso di Camilla Di Pace –. Appare però evidente che la comunicazione non è sufficiente se ci ritroviamo ancora oggi a leggere storie come quelle di Camilla. I cani guida sono animali addestrati, educati a vivere in

appartamento, a comportarsi bene in qualsiasi luogo pubblico, a non dare fastidio proprio perché la legge

stabilisce l’obbligo, per tutti gli esercizi e i mezzi di trasporto aperti al pubblico, di accoglierli senza discriminare i loro conduttori. Proprio di discriminazione qui parliamo, perché Camilla non sceglie di avere un cane guida per vezzo, ma perché con questo animale potrà avere una vita più piena e serena. Bologna ha accolto e ancora oggi accoglie tante persone cieche che trovano qui

solidarietà – continua Balbo –, comprensione e attenzione: per questo ci sentiamo ancor più feriti da eventi così incresciosi. A nome di tutto il Consiglio territoriale

vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà a Camilla e saremo con lei se riterrà utile il nostro supporto"