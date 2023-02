La presidente delle Acli "Diamo ai pazienti delle alternative Aperti al confronto su una legge"

"Per noi la vita è sacra dal concepimento fino alla morte". Chiara Pazzaglia (foto), presidente delle Acli di Bologna, ha le idee chiare. A 48 ore dalla morte di Paola R. in una clinica svizzera con suicidio assistito, il mondo cattolico interviene rimarcando il concetto di "difesa della vita, in qualunque condizione".

Pazzaglia, qual è la vostra posizione rispetto alla legalizzazione dell’eutanasia?

"Comprendiamo la sofferenza delle persone che scelgono il suicidio assistito e non vogliamo sminuire la drammaticità di questa scelta, ma una legge sull’eutanasia avrebbe degli aspetti rischiosi e aprirebbe scenari difficilmente controllabili".

Del tipo?

"Ci sono delle regole molto precise sul manifestare o meno la propria volontà di ricorrere al suicidio assistito. Se a richiederlo è una persona nel pieno possesso delle sue facoltà è un discorso, ma in molti casi sono i familiari a manifestare per via legale quelle che sono le volontà del paziente. Sono totalmente contraria al fatto che altri decidano sulla vita di una persona, per me è inconcepibile".

Se quindi a richiederlo fosse una persona pienamente consapevole, lei sarebbe d’accordo?

"Avere la sicurezza che un paziente sia del tutto consapevole è molto difficile, ma se davvero lo fosse, la scelta sarebbe sicuramente più comprensibile".

Questa risposta suona come un’apertura del mondo cattolico rispetto a una legge sul fine vita. In futuro potrebbe esserci?

"Noi cattolici siamo sempre stati posti di fronte a una scelta quando la legge ormai era scritta. Ne potremmo parlare se fossimo coinvolti fin dall’inizio, dal momento in cui si stabiliscono i principi cardine di una simile proposta. A questo dibattito sì, vorremmo partecipare".

Quale potrebbe essere secondo lei un’alternativa al suicidio assistito?

"È importante agire su due punti che ritengo fondamentali: il primo è quello di finanziare la ricerca scientifica nell’ottica di migliorare la qualità della vita. La seconda è un aspetto sociale, a mio avviso molte di queste persone ricorrono al suicidio assistito non solo per la loro condizione di sofferenza, ma anche perché si sentono sole. In questo senso, credo sia importante promuovere iniziative che combattano la solitudine e diano a questi pazienti, soprattutto se anziani, la possibilità di sentirsi utili all’interno della società. Un altro aspetto da non trascurare è quello economico".

Si spieghi.

"Curare e dare continua assistenza a malati non più autosufficienti ha un costo enorme. Servono più sussidi da parte dello Stato, ad esempio sgravi fiscali per le spese mediche".

Chiara Caravelli