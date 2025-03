La presidente di Piazza Grande: "Gli italiani sono la maggioranza. Basta poco per perdere tutto"

Piazza Grande è una cooperativa che opera dal 1997 con una sua rivista mensile, da sempre a fianco di chi vive per strada.

Presidente Ilaria Avoni, di cosa vi occupate? "Principalmente facciamo servizi per conto dell’Asp Città di Bologna. Abbiamo anche un mercato nella nostra sede di via Stalingrado di vendita di cose usate, in cui operano persone in difficoltà che cercano d’integrarsi. Facciamo un servizio di strada, laboratori, iniziative varie per abbattere le barriere, oltre anche all’accoglienza in appartamento per una settantina di persone con contribuzione da parte loro delle spese, di 150 euro".

Il numero di mille persone che vivono in strada è attendibile? "Direi di sì, di sicuro sono in costante aumento rispetto a qualche anno fa. Il Comune ha i suoi dati, ma ci sono tante altre realtà come per esempio l’Antoniano e la Caritas che operano costantemente da anni e sono un punto di riferimento per molti".

Come è la situazione di chi non ha una casa? Qui l’accoglienza è adeguata? "Naturalmente in inverno la richiesta di posti letto aumenta per il freddo e ci sono più disponibilità, 550 contro 350. A quanto ci risulta le donne, per esempio, finiscono in strada meno degli uomini, il 20%, e nonostante le apparenze sono più gli italiani degli stranieri. Bologna è al top in Italia come accoglienza anche se si può e si deve sempre migliorare, funziona bene l’housing first".

C’è anche chi avendo un dormitorio a disposizione resta a dormire in strada. Perché? "Ci sono persone che sono più resistenti e anche resilienti di altre, ma di solito non è una scelta di vita, piuttosto un’abitudine acquisita nel tempo. In diversi dicono poi che alla fine per strada stanno meglio e c’è anche più sicurezza, perché in un dormitorio si può stare a contatto stretto con persone violente che non si conosco e cambiano, può mancare per paradosso l’igiene e poi incide pure la libertà di orari, oltre al fatto non da poco che in una struttura di norma è vietato bere e ci sono alcune regole da rispettare".

Quali sono le ragioni per cui un italiano si ritrova a non avere una casa in cui vivere? "I motivi sono vari, ma diciamo che oltre alle perdite materiali spesso a pesare è la mancanza di una rete familiare e di amicizie di supporto. Così, restano soli quasi all’improvviso, magari perdendo la casa in seguito a una brutta separazione. Ci sono poi diverse persone che dormono in auto e alla mattina vanno al lavoro facendo finta di niente. Poi incidono le patologie pischiatriche, che in alcuni casi c’erano già prima e poi vivendo per strada si aggravano".

Matteo Alvisi