La prevenzione è rivoluzione. Garattini a confronto con Venturi

Si tiene oggi pomeriggio alle 18 la presentazione dell’ultimo libro di Silvio Garattini, Prevenzione è rivoluzione (il Mulino). Si tratta di uno degli appuntamenti de Le voci dei libri, in Salaborsa. Assieme all’autore dialoga Sergio Venturi, ex assessore alle Politiche per la Salute della Regione e commissario ad acta per l’emergenza pandemica. Coordina Tiziana Rambelli. Garattini – medico e libero docente in Chemioterapia e Farmacologia, fondatore nel 1961 e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche - IRCCS Mario Negri– si interroga su cosa vuol dire prevenzione. Vivere più a lungo e liberi da malattie, innanzitutto. Ma non solo. Prevenzione è lotta alle disuguaglianze, a cominciare da quelle economiche, e cura dell’ambiente, contrasto alla perdita di biodiversità, all’inquinamento, agli allevamenti intensivi. È educazione, scolastica e universitaria e, non da ultimo, risparmio per il Sistema sanitario nazionale.