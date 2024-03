"La prevenzione salva la vita"

"La prevenzione è una delle regole fondamentali per la nostra salute", esordisce Medardo Montaguti, vicepresidente Confcommercio Ascom alla presentazione della Settimana Nazionale della prevenzione oncologica per la Lilt che si tiene dal 16 al 24 marzo.

E l’attenzione massima è rivolta alla diffusione della cultura della prevenzione come metodo per vincere il cancro. Infatti il professor Francesco Rivelli, presidente Associazione Metropolitana Lilt Bologna, ha sottolineato come, nonostante le molte campagne di sensibilizzazione, il tumore sia in crescita, in particolare quello della mammella. Per attuare una sensibilizzazione il più ampia possibile, la Lilt ha deciso di coinvolgere i giovani delle scuole per farli diventare social media manager. Rivelli ha contattato l’Istituto Majorana di San Lazzaro di Savena creando una sinergia tra insegnanti e ragazzi che hanno prodotto una pagina Instagram, la cui mascotte è il tortellino (lilt_bologna).

Un’altra scuola coinvolta è l’Istituto professionale Alberghiero e Ristorazione Ipsar Luigi Veronelli di Casalecchio di Reno, anch’esso partecipante al progetto di attenzione la propria salute attraverso il cibo che, rivela inoltre Rivelli, verrà ampliato anche all’Istituto Agrario Serpieri che ha competenze sulle proprietà sane dei prodotti che derivano dalla terra.

Nicoletta Barberini Mengoli