La prima alba da presidente. I dossier: sanità e alluvione: "Un ruolo a tutti gli alleati"

e Cristina Degliesposti

La sveglia suona alle 6 anche da presidente della Regione. Michele de Pascale, nonostante i feseggiamenti post-elezione, non ha cambiato abitudini. E, ieri, già di prima mattina ha preso in mano qualche dossier ’caldo’ dell’Emilia-Romagna, prima della conferenza stampa post-vittoria in viale Aldo Moro. La ’divisa’ è lo stessa della campagna elettorale: jeans scuri, giacca nera e camicia bianca. I contenuti, invece, spaziano dall’analisi del voto (cara al Pd) alla giunta che verrà (ma senza sbilanciarsi).

"Il centrosinistra è maggioranza ovunque, a parte Piacenza", dice esultando un po’. Poi, da primo cittadino uscente di Ravenna, rispolvera ’il partito dei sindaci’ (ieri l’amico e collega Enzo Lattuca da Cesena ha postato una foto amarcord): "I sindaci hanno fatto tre a zero", dice riferendosi, oltre a se stesso, anche al genovese Marco Bucci, nuovo presidente della Liguria, e a Stefania Proietti, prima cittadina di Assisi e vincitrice delle elezioni in Umbria. Ma non solo. Il ’partito dei sindaci (e degli ex sindaci)’ ha trainato anche il risultato dei dem in Emilia-Romagna: "Il primo eletto del Pd in ogni circoscrizione è stato primo cittadino...", sottolinea ancora de Pascale.

Incalzato sulla squadra, sceglie la prudenza: "La valuterò nei prossimi giorni, ma farò prima di Trump...". Unica certezza è Vincenzo Colla, assessore regionale uscente, che lanciò la corsa di de Pascale facendo un passo di lato: "Lavoreremo ancora insieme". Non si sbilancia, quindi, neanche su Isabella Conti, ex sindaca di San Lazzaro, che ha sfiorato le 20mila preferenze, in pole come vice (e/o assessora al Welfare): "Un risultato straordinario, ma non dico altro".

Nei corridoi, però, il toto-nomi è già partito: Alessio Mammi, in quota Reggio Emilia, potrebbe fare il bis all’Agricoltura e Colla al Lavoro e Sviluppo economico (ma forse con qualche delega in più). Tra i riminesi, Alice Parma potrebbe finire alla Cultura, ma a sorpresa (al Turismo) salgono le quotazioni dell’ex sindaco Andrea Gnassi (oggi deputato), onnipresente durante i grand tour di "dePa" su e giù per la regione. Praticamente blindato il nome del segretario regionale Pd, Luigi Tosiani (trasporti?), non escluso un ingresso per Barbara Lori (Parma), sicuro un assessore in quota Modena (sfida Muzzarelli-Costi-Baruffi). Per Cesena buone chance per Francesca Lucchi che libererebbe il posto per Massimo Bulbi.

Avrà un ruolo di peso la dem Manuela Rontini (probabilmente nello staff di presidenza), mentre Irene Priolo (Bologna) potrebbe conquistare la presidenza del Consiglio regionale. Papabile un posto anche per Daniele Montroni (Legacoop). Sulla sanità de Pascale non fa sapere se terrà la delega per sé, ma dice "che se ne occuperà molto" e già si pensa a figure tecniche di alto livello, magari dopo un anno di interim del presidente. Sul campo largo, nonostante le battute d’arresto degli alleati, de Pascale rassicura: "Tutte le forze della coalizione avranno un ruolo". Forse, come segnale unitario, anche i riformisti, nonostante il flop, potrebbero ambire a un posto. Di certo avranno una poltrona Avs (in calo l’ipotesi Simona Larghetti, sale quella del parmigiano Nicola Dall’Olio) e i 5 Stelle (Silvia Piccinini in pole). Il neo presidente, nel ricordare il quasi 43% dei dem, invita alla "generosità" post elezioni, perché "se non avessimo fatto una coalizione così ampia neanche il Pd avrebbe fatto un risultato così largo".

Il neo governatore, poi, rilancia "un patto repubblicano con Giorgia Meloni", che significa "sedersi assieme a un tavolo sul post-alluvione", e la possibilità di convocare il Patto per il lavoro e il Clima prima dell’insediamento ufficiale (previsto non prima della seconda settimana di dicembre). De Pascale non molla sulla ricostruzione (e nel pomeriggio sente il generale Figliuolo): "Sono pronto a prendermi tutte le responsabilità da commissario". In serata, il ritorno nella ’sua’ Ravenna. Dopo la registrazione di un’intervista a ’Porta a Porta’, la serata è tutta in famiglia: "Qualcuno mi ha chiesto se mia moglie (Laura Casadio, ndr) lavora. Io – dice col sorriso – rispondo sempre che è avvocata e lavora più di me".