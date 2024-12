La prima pedalata fino a San Luca

Capodanno in sella per il gruppo ciclistico Malini, che il primo gennaio dà appuntamento a tutti gli amanti delle due ruote per una breve escursione di chi crede che ‘chi pedala il primo dell’anno pedala tutto l’anno’. Dalla sede al quartiere San Biagio i primi ciclisti arriveranno alle 9.20 davanti al teatro comunale Laura Betti. Da qui, dopo la foto di rito, prende il via l’escursione che lungo la Porrettana porterà il gruppo alla prima tappa in Piazza Maggiore, a Bologna. Dove dopo una breve sosta si prende la via di Saragozza fino ad incrociare la via di Casaglia. Da qui in salita fino al santuario della Madonna di San Luca, dov’è previsto un brindisi prima di prendere la via del ritorno.