La primavera aMa Bologna Passeggiate e visite fra città e storiche aziende

Fiorisce la primavera. E chi ama passeggiare tra le colline o "all’ombra dei portici", come cantava Lucio Dalla, può già stilare il proprio itinerario e prepararsi a riscoprire la città da diversi e innumerevoli punti di vista.

Così aMa Bologna – con l’obiettivo di promuovere un turismo di prossimità, non solo in centro storico ma anche in area metropolitana – riparte con una rassegna che, tra aprile e maggio, abbraccerà il territorio, i suoi beni culturali. Per indagare "le geografie del territorio", bolognesi e turisti saranno protagonisti di un programma costellato dalle più svariate attività. Dove, previa prenotazione (al 335.723.16.25 o su eventbrite.it) sarà possibile prendere parte a passeggiate guidate, escursioni in natura ma anche scoprire architetture industriali, storiche e contemporanee. La rassegna è resa possibile grazie a Bcc Felsinea, main sponsor, e al contributo di Ascom Bologna, Alce Nero e Campa. Giancarlo Tonelli, direttore generale Ascom, assicura: "Sarà un’iniziativa che avrà ampio successo e partecipazione di pubblico come lo scorso anno, perché promuove cultura e movimento con la valorizzazione del patrimonio storico".

Si parte il 13 aprile con un appuntamento dedicato alla storia delle aziende bolognesi, con luogo di ritrovo alla Libreria Nanni, per proseguire poi sabato 15 aprile al parco delle api e del miele a Monterenzio, dove non mancherà l’occasione di godere di una visita della collezione che raccoglie le attrezzature usate dall’uomo, fin dall’antichità, per la raccolta di questa prelibatezza: un vero e proprio viaggio attraverso la storia dell’apicoltura, che si concluderà con una degustazione di cinque mieli. Tappa, poi, all’opificio delle acque giovedì 20 aprile, mentre è in programma il 27 aprile Terra di mezzo, un viaggio nel cuore della Bolognina est con Save Industrial Heritage, dal Dlf di via Serlio fino alla Manifattura Tabacchi, seguendo il percorso ex tranvia Bologna-Malalbergo-Pieve di Cento, oggi pista ciclo pedonale. Il 4 maggio, il Mercato sonato sarà raccontato dal direttore di Orchestra Senzaspine, Tommaso Ussardi, mentre l’escursione "lungo la via della lana e della seta" è in programma il 7 maggio. Si continuerà sabato 13 con una visita a Palazzo Zani in via Santo Stefano.

Fiore all’occhiello della rassegna sarà la visita guidata alla Majani, mercoledì 16 maggio a Crespellano, dove sarà anche possibile degustare cioccolato. Non mancherà la visita guidata alla biblioteca Umberto I e lo studio Putti, dove il 18 maggio si potrà scoprire la collezione più grande di libri dedicati all’ortopedia. "Esploriamo la città sotto diversi punti di vista – sottolinea Beatrice Di Pisa, coordinatrice della rassegna –. Spesso, dall’estero, arrivano turisti che vanno a visitare le aziende del territorio ma non raggiungono la città: noi vogliamo invece congiungere le due cose".

Giorgia De Cupertinis