La primavera degli incidenti sulla statale della Futa. Scivolata contro il guard rail, grave motociclista

La Futa torna a fare paura dopo che, nel pomeriggio di ieri, si è verificato l’ennesimo incidente in territorio di Loiano. Erano all’incirca le 16.30, sulla ss65, al chilometro 73, in prossimità del centro di Loiano. Un 26enne bolognese era in sella alla sua Bmw S1000 RR, viola cangiante, e stava percorrendo la Futa in direzione della terrazza panoramica. A un certo punto, per cause ancora al vaglio, il ragazzo, grande appassionato di motori, avrebbe perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada. La moto è dapprima finita con violenza sotto al guard rail e poi è rimasta incastrata tra questo e il parapetto in metallo presente in quel punto. Il 26enne è a sua volta rimasto incastrato perché trascinato al suolo con la potente moto.

Solo la presenza della ringhiera metallica ha evitato che il giovane centauro finisse nella scarpata a bordo strada. Sul posto sono subito arrivati i pompieri che si sono adoperati per liberare il giovane, stretto tra la due ruote, il parapetto e il guard rail. Con i vigili del fuoco di Monghidoro anche i sanitari del 118 con ambulanza, automedica e, poi, l’elisoccorso. Le condizioni del 26enne, rimasto cosciente tutto il tempo, sono parse comunque gravi viste le importanti lesioni e fratture ad entrambi gli arti inferiori, tanto che i sanitari lo hanno elitrasportato all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità, ma non in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi del caso e per capire l’esatta dinamica dell’incidente, anche i carabinieri della stazione di Pianoro. Secondo le prime informazioni raccolte, il giovane era in giro in moto da solo ed è escluso il coinvolgimento di altri utenti della strada. Ad avvisare i soccorsi sono stati alcuni motociclisti che procedevano nella stessa carreggiata del 26enne e hanno assistito alla caduta.

z. p.