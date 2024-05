"La priorità Ue è la pace. Mi batto per l’energia green e i diritti degli animali"

Paolo Bernini, candidato M5s alle Europee nel Nord-Est, quali sono le sue priorità se eletto all’Europarlamento?

"Perseguirò l’obiettivo di garantire la pace dei popoli e la contrarietà ad ogni guerra, incentivando la via diplomatica per la risoluzione dei conflitti e promuovendo la via del disarmo. Mi impegnerò per una maggiore tutela dei Diritti degli animali, come un regolamento sul benessere e la tracciabilità dei cani e dei gatti. Affronterei le problematiche legate alla crisi climatica, anche relativamente all’impatto che gli allevamenti intensivi hanno sull’ambiente e sulla salute delle persone".

Che cosa va cambiato in Ue per aiutare l’Emilia-Romagna e le altre regioni a passare dal fossile all’elettrico?

"È necessario sviluppare le Ces (comunità energetiche solari) e le Cer (Comunità energetiche rinnovabili). Servono edifici passivi, una maggiore efficienza energetica per famiglie e imprese. Serve sviluppare il servizio di trasporti pubblici rendendoli capillari, a prezzi economici e disponibili a più ore del giorno. Sono necessari incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e un’infrastruttura di ricarica capillare. A livello europeo mi batterei per il finanziamento di progetti di ricerca per tecnologie pulite".

Teme anche lei l’offensiva sovranista in Ue?

"Più che sovranista la chiamerei conservatrice a discapito delle nuove generazioni. Il cosiddetto sovranismo all’italiana ci ha “regalato” il nuovo Patto di Stabilità che ci porterà verso un aumento delle tasse e verso un taglio progressivo dei servizi riportando l’austerità che tanto combattevano a parole mesi fa".

Quale può essere la percentuale di voti per la quale l’M5s potrà ritenersi soddisfatto?

"Il M5s otterrà un buon risultato. La cosa che più mi preme è che a Bruxelles possano essere elette persone coerenti, competenti e leali ai valori del Movimento e del suo programma. Alcuni in questi anni hanno cercato fortuna in altri partiti cambiando casacca, e non è stato un bello spettacolo".

pa. ros.