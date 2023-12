La Pro loco lancia la gara degli addobbi di Natale. Anche i cittadini possono scegliere il più bello

La gara degli addobbi di Natale 2023 l’ha organizzata la Pro Loco di Sala in collaborazione con il gruppo di animazione ‘Pupi allo sbaraglio’ e con le parrocchie. L’iniziativa è rivolta ai cittadini, ai negozianti ed agli imprenditori di Sala e delle frazioni. In sostanza, la giuria valuterà i migliori addobbi visibili a tema natalizio sparsi sul territorio comunale: presepi; balconi o finestre; vetrine o facciate di edifici e aziende, alberi privati. Occorre mandare delle fotografie degli addobbi al gruppo di animazione ‘Pupi allo sbaraglio’. Oltre ai migliori sei addobbi scelti dalla giuria, il settimo vincitore verrà decretato a colpi di ’like’ direttamente dai cittadini sui social. Tutti i vincitori saranno premiati il prossimo 6 gennaio in occasione della festa della Befana davanti all’ antica Pieve di Sala. Qui è stato anche organizzato il presepe vivente. La gara degli addobbi ha il patrocinio del Comune di Sala.