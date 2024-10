La processione della Vergine chiude il Festone di Decima

Il Festone di San Matteo della Decima chiude oggi la sua kermesse di spettacoli, bancarelle, sport e attività per bambini. Nel teatro parrocchiale, mattina e pomeriggio, è aperta la pesca di beneficenza, mentre in via Cento si trovano le aree commerciali e gli stand gastronomici e ‘I giochi di una volta’, per i bambini della primaria e per i ragazzi delle medie, a cura de La Decima Scuola. In piazza 5 Aprile, animazione con Goose Party, dj set e band a cura di Pro Loco Decima, Vespa Club e Goose social club. In piazza Fratelli Cervi, pigiatura dell’uva, in piazza Mezzacasa, esibizione di ballo ed animazione a cura dell’associazione Ritmo Danza. In occasione della festa i volontari della Protezione civile hanno allestito uno stand. In mostra le attrezzature da utilizzare in caso di interventi dovuti a rischio idrologico: pompa sommersa, pompa per fanghi, pompa galleggiante, pompa autoadescante e torre faro. E ancora strumentazioni per le comunicazioni via radio e attrezzature in dotazione al gruppo sub: mute, bombole e barca in vetroresina per bassi fondali. Alle 19,30, è in programma la processione con la venerata Immagine della Beata Vergine Maria fino al Chiesolino e poi benedizione solenne in piazza. Alle 22 conclusione del Festone con lo spettacolo dei fuochi piromusicali. E’ possibile partecipare al gioco ‘Caccia all’intruso’, promosso dai commercianti di San Matteo della Decima.