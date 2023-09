La processione per la festa del voto alla Madonna

Venerdì Gaggio Montano si ferma per la "festa del voto". Era il 1855 quando i gaggesi chiesero alla Madonna di liberare il paese dal colera. La Beata Vergine ascolto le suppliche e l’epidemia si spense, per cui da allora ogni anno questo voto viene rinnovato. Durante la giornata il parroco don Cristian Bisi celebrerà la messa alle 10.30 e alle 17.30 poi guiderà la processione per le vie del paese dopo la recita del vespro. Infine domenica pomeriggio (ore 15.30) la messa sarà celebrata nel piccolo oratorio della Beata Vergine delle Grazie del Malandrone.