La procura: "Strangolò la moglie per stare con l’altra donna"

CASTELLO D’ARGILE (Bologna)

Daniela Gaiani non si è suicidata. E non si è trattato nemmeno di una morte naturale. È stato il marito, Leonardo Magri, ad ammazzarla, perché voleva vivere liberamente la relazione che da mesi aveva con un’altra donna. Ecco le conclusioni a cui, dopo due anni e mezzo, sono arrivati il pm Augusto Borghini e i carabinieri, convinti di aver finalmente risolto il giallo di Castello d’Argile, il paese della Bassa bolognese dove vivevano la donna, 59 anni, e il marito, 53. Lui era indagato da almeno due anni, perché fin da subito la morte di Daniela, avvenuta il 5 settembre 2021, aveva destato sospetti. Ma ora gli inquirenti hanno chiuso il cerchio e inviato l’avviso di conclusione indagini a Magri con l’accusa di omicidio aggravato dai futili motivi e dalla relazione sentimentale. Per il pm lui la strangolò e poi simulò un suicidio. A incastrarlo sono state una serie di omissioni e bugie che l’uomo avrebbe detto per sviare le indagini. Fu lui a chiamare il 118, riferendo di aver trovato la moglie morta nel letto, mentre per i carabinieri la donna fu uccisa altrove e il cadavere venne spostato per farlo trovare impiccato alla testiera. Per Magri poi la moglie usò una cintura in tessuto per impiccarsi, ma gli esami e le perizie hanno smentito questa ricostruzione: la donna era imbottita di alcol e farmaci antidepressivi, perciò non avrebbe avuto la forza di stringersi la cintura da sola. Il 53enne inoltre riferì che la sera prima era stato a una sagra, mentre passò la serata con l’amante. "Entrambi stavamo male per una relazione che aveva bisogno di una svolta", disse la donna quando fu sentita. Insomma, per l’accusa lui uccise la moglie perché la considerava un ostacolo alla relazione extraconiugale. Magri invece si è sempre professato innocente.