La procuratrice: "Sempre più donne magistrato"

È andato in scena al Circolo Bononia di via Castiglione, un incontro sul tema ‘Donne e giustizia’ con la partecipazione di Lucia Musti (a destra nella foto con la presidente del Circolo Rosanna Ghetti), Procuratrice generale reggente di Bologna che ha ripercorso la storia dell’accesso delle donne alle professioni legali. La procuratrice è partita da Lidia Poet, avvocatessa di Torino, radiata dall’albo in quanto non ritenuta idonea a svolgere la professione.

Un accenno anche alla legge Moro del 1963, che ha aperto la carriera giudiziaria ordinaria alle donne magistrato. Proprio a questo proposito, la dottoressa Musti ha ricordato come nel 2015 ci sia stato il primo sorpasso in percentuale con il 50,3% delle donne sugli uomini in magistratura. Al primo marzo 2022, i numeri erano ancora più alti con una percentuale che si attestava al 57%. Donne in minoranza, invece, nelle cariche direttive, anche se il divario negli anni si è pian piano ristretto.