La prof Fabbri: "Offerta didattica molto ampia. I ragazzi potranno vedere aule e laboratori"

"I corsi di studio dell’Università di Bologna presenti in Romagna propongono un’offerta didattica molto ampia – spiega la professoressa Elena Fabbri, delegata per l’Orientamento in entrata e in itinere –, in cui si affrontano tematiche originali e differenti tra i Campus e rispetto alla sede bolognese. Il consiglio per le ragazze e i ragazzi che si avvicinano a scegliere il percorso universitario è quello di approfittare degli Open day per conoscere i temi e gli obiettivi dei corsi attraverso le spiegazioni degli esperti, e con i giovani tutor a cui chiedere tutti i dettagli. In molti casi gli Open day sono in presenza e allora si possono vedere i luoghi di lezione e si entra nei laboratori. La scelta è molto importante e queste giornate aiutano a scegliere".