La prof in aula dopo le minacce: "Trasferimento? Ho visto il rettore"

I banchi sono pieni. Nonostante il caldo di metà settembre renda l’aria a tratti irrespirabile, l’aula A1 di viale Berti Pichat è gremita di matricole. Sono da poco passate le 15 e la lezione di Istituzioni di Diritto pubblico inizierà di lì a poco. La prima che rivedrà in cattedra, dopo le minacce ricevute lo scorso giugno, la professoressa Francesca Rescigno. Un episodio che, dopo aver presentato il corso, la stessa docente decide di raccontare ai suoi studenti.

"Tre mesi fa – racconta – nella mia posta del Dipartimento, ho trovato un’intimidazione scritta accompagnata da una zampa di animale". Rescigno ripercorre così, davanti ai suoi nuovi studenti, tutta la spiacevole vicenda che l’ha vista protagonista. Nessuna domanda, i ragazzi ascoltano, dagli sguardi si capisce che molti di loro non erano a conoscenza di quanto successo.

Ma facciamo un passo indietro. La mattina del 20 giugno scorso la professoressa Rescigno trova, nella buchetta presente lungo il corridoio del dipartimento di Scienze Politiche, una busta contenente un biglietto minatorio ‘Rescigno, hai già perso. Ora vattene dal dipartimento, puoi farti male’ accompagnato da una zampa recisa di animale. Il tutto avviene durante il concorso per professore ordinario di Diritto pubblico comparato a cui la stessa Rescigno aveva partecipato (il vincitore è risultato un altro candidato).

"Se oggi sono qui – continua la docente – è perché fare lezione a voi ragazzi è una cosa che mi dà gioia. Cerco sempre di migliorarmi nel mio lavoro, anche se farlo in queste condizioni è difficile". Le minacce alla professoressa, infatti, non si sono fermate alla busta recapitata in Dipartimento, ma sono arrivate fino a casa sua. Prendendo di mira anche la figlia adolescente: "Mi hanno scritto che sapevano dove andava e che persone frequentava".

Episodi gravi che hanno portato la professoressa, fin da subito, a chiedere un cambio di dipartimento. "A questo proposito – sottolinea – la scorsa settimana ho incontrato il rettore Molari per parlare del mio trasferimento. Vorrei poter lavorare in un posto dove le mie competenze e il mio modo di insegnare possano essere un valore e non un problema. Nonostante questo, ci tenevo a cominciare l’anno accademico, tenere le lezioni che ho sempre tenuto in questi anni. Essere qui oggi davanti a voi è una bella emozione".

La lezione inizia. L’entusiasmo nei volti dei ragazzi è palpabile. La professoressa comincia a spiegare. Tutto sembra essere tornato alla normalità. Ma la preoccupazione per quello che è successo non è ancora passata. "Spero di essere trasferita – conclude Rescigno durante un veloce scambio di battute a lezione conclusa – perché non si può lavorare così. Non ho nemmeno un posto dove ricevere i miei studenti, non voglio entrare in Dipartimento con la scorta. Alcuni colleghi si sono offerti di ospitarmi nel loro ufficio e li ringrazio, ma non sono queste le condizioni in cui voglio insegnare. Essere qui oggi è un’emozione, vedere l’aula piena di ragazzi mi riempie di gioia. Io amo il mio lavoro, lo faccio con passione. E questo non cambierà mai".