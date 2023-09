La profezia e i tormenti di Cl nel libro di Marco Ascione

Che cosa è accaduto a Comunione e liberazione? Il movimento fondato negli anni Cinquanta con un approccio rivoluzionario da don Luigi Giussani, è rimasto fedele a se stesso? A "tratteggiare una parabola", "o forse un percorso circolare" è il giornalista Marco Ascione che nell’ultimo volume La profezia di CL Comunione e liberazione tra fede e potere. Da Formigoni alla rivoluzione carrón e oltre, in libreria per Solferino da agosto, "narra un movimento" e "i suoi tormenti". Sarà proprio l’autore a illustrare il libro, che segue di un paio d’anni Strana vita la mia con Romano Prodi, domani alle 18.30 alla libreria Coop Ambasciatori. A dialogare assieme a lui, lo stesso Prodi, Michele Brambilla e il cardinale cardinale Marc Ouellet. Ascione racconta di essersi accostato al tema dopo avere visto il docufilm Vivere senza paura nell’età dell’incertezza, un dialogo a tre fra Charles Taylor, Julián Carrón, Rowan Williams, per poi addentrarsi nelle pieghe della storia del movimento, soprattutto nei sedici anni con don Julián Carrón alla guida.

Mentre crollavano i muri e cambiava la Chiesa – analizza il libro –, Cl ha continuato a dare forza alla sua presenza. Anche politica. Sino a diventare, essa stessa, un pezzo di potere. Rischiando così di intaccare il suo codice di educazione alla fede. Come se contassero di più gli applausi del Meeting a Giulio Andreotti, a Silvio Berlusconi o a Formigoni, rispetto all’azione stessa della Fraternità. Di questo rischio si era avveduto quasi profeticamente Giussani. E su questo fronte si è impegnato il suo primo successore: Carrón, il teologo dell’Estremadura che disse basta a collateralismi e assist al centrodestra. No ai Family day e alle piazze divisive. Un cambiamento che ha prodotto tensioni nella pancia di Cl, in particolar modo con la famosa lettera su Roberto Formigoni a Repubblica, in cui Carrón chiede perdono a nome del movimento. Ora il sacerdote che ha guidato la Fraternità dal 2005 al 2021 si tiene in disparte. Le sue dimissioni sono arrivate dopo il commissariamento da parte del Vaticano dei Memores domini e le nuove regole dei movimenti, fra cui un tetto alla durata dei mandati.

Il timone è passato così a Davide Prosperi, professore dell’Università Bicocca di Milano, che si ritrova a gestire un’eredità difficile e il problema della governance del movimento. Restano intanto tanti interrogativi: il rapporto fra cristianesimo e potere, un presente fatto di chiese sempre più vuote e temi sempre più urgenti come quelli sul gender o l’eutanasia. L’impressione è quella che sia appena iniziata una terza vita del movimento, raccontata nel libro attraverso la voce e gli scritti dei protagonisti.