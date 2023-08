La proprietà del Fossolo rassicura "Riapriamo, trattativa con Romeo"

A conferma di quello scritto sulle nostre pagine nei giorni scorsi, riguardo il cinema Fossolo e il suo futuro che vede uscire di scena la vecchia gestione di AMB srl di Alessandro Berardi Morselli e all’orizzonte un nuovo corso con il Gruppo Pop Up Cinema di Andrea Romeo, ancora da finalizzare tramite firma del contratto, è arrivata ieri la lettera della proprietà dei muri, Sabrina Azzaroni, tramite legale. "Il cinema Fossolo non chiude. È semplicemente terminato il periodo di gestione del cinema da parte della società AMB srl di Alessandro Morandi Berselli che, a seguito di accordo risolutivo consensuale con la sottoscritta proprietà, a fronte di un contratto d’affitto aziendale comunque già scaduto dodici mesi prima, ha rilasciato finalmente i locali il 30 giugno scorso". In più, "si precisa subito che sono assolutamente false le asserzioni oggetto di invio per sms ai clienti da parte – così pare – degli ex gestori, riprese dagli organi di informazione, che il cinema avrebbe chiuso i battenti e non riaprirebbe, che "l’immobile ha bisogno di un intervento che la proprietà fin ad oggi non ha mai fatto" e che "ci sono perdite dappertutto" e "nessuno della proprietà si muove".

La proprietà, quindi, tiene a rassicurare gli affezionati utenti del Fossolo e la cittadinanza che lo storico cinema-teatro riaprirà quanto prima. A tal riguardo sono in corso trattative per una ipotesi di restyling e per l’affidamento della storica sala a un nuovo gestore: trattative in stato estremamente avanzato con il Gruppo Pop Up Cinema.

Benedetta Cucci