La protesta degli agriturismi

"Dove sono finite le altre associazioni agricole a soli due giorni dall`apertura del bando? Pure i loro agriturismi associati non possono accedere ai contributi stanziati". Così il presidente di Agriturist Emilia Romagna, Gianpietro Bisagni, torna sulle modalità di utilizzazione del fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell`agroalimentare italiano. Un decreto che inserisce tra i soggetti beneficiari solo le attività di ristorazione, ma non quelle connesse alle aziende agricole. "Con uno stanziamento di 76 milioni di euro, il ministero dell`Agricoltura mira a valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano precludendo l`accesso ai fondi proprio alle aziende agricole e agrituristiche".