La protesta dei dipendenti comunali: "Vogliamo un futuro pubblico per i servizi"

Sulle richieste avanzate per i dipendenti comunali, l’amministrazione deve produrre "fatti e non parole, che devono arrivare in fretta". Non transigono Fp-Cgil, Fp-Cisl e Uilpa-Uil dopo la protesta di ieri durante il Consiglio comunale e dopo l’incontro con l’assessore alle Relazioni sindacali, Massimo Bugani. "Grazie alla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alle assemblee pubbliche convocate – scrivono i sindacati – con la Rsu del Comune siamo entrati in presidio nel Consiglio". In questo modo, "abbiamo rivendicato davanti ai consiglieri il cambio di passo del Comune che serve ora. Sulle assunzioni, sul salario accessorio, sui carichi di lavoro, sul rispetto dei tempi e dei modi per relazioni sindacali corrette – aggiungono –. Bugani, insieme a una delegazione di consiglieri ha voluto ulteriormente ascoltarci. Cosa positiva. Come è positiva la rassicurazione dell’assessore sul riavvio o l’avvio dei tavoli, a partire da quello sulla contrattazione decentrata". Ma, avvertono i sindacati, "dalla politica ci aspettiamo un’assunzione di responsabilità, promuovendo leggi che favoriscano i servizi pubblici ai cittadini, garantendo un futuro pubblico e non privato a quei servizi, e un mandato chiaro all’amministrazione per dare risposte necessarie a lavoratrici e lavoratori".

La seduta del Consiglio comunale è stata sospesa a causa delle due proteste sindacali che si sono intrecciate in aula. Oltre all’appuntamento di Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl dalle 12,30 e una alle 15, la protesta di Usb, con i lavoratori delle biglietterie Tper, oggetto di un nuovo cambio d’appalto. L’Sgb ha già proclamato uno sciopero per venerdì, con annessa manifestazione dalla Prefettura al Comune.