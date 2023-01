La protesta dei malati di Sla "Smantellato il centro di cura"

Duemila persone, colpite da gravi e rare malattie neurologiche e neuroimmuni come la Sla, l’atassia e la sclerosi multipla, rischiano di non avere più un medico che le segua, questo a causa del pensionamento del professionista, Fabrizio Salvi, responsabile del centro ’Il Bene’, situato all’interno dell’ospedale Bellaria, struttura autorizzata per la diagnosi e cura di tali patologie. Secondo quanto denunciato dai presidenti e rappresentanti della varie associazioni (AssiSla, Aisa, AssiSm e Miastenia Insieme) "l’Ausl non ha assunto alcuna iniziativa per garantire la continuità dei programmi e non ha affiancato al dottor Salvi uno o più neurologi da addestrare proprio in funzione di questa continuità. Al momento – attaccano le associazioni – la drastica soluzione prospettata è la soppressione del programma e la dispersione dei pazienti in varie unità operative.

Per scongiurare la chiusura del centro, mercoledì prossimo, dalle 9 alle 13, pazienti e associazioni manifesteranno davanti alla Regione. La solidarietà contro lo stop del servizio di cura è già arrivato da Fratelli d’Italia e dal Movimento Cinque Stelle.

m.ras.