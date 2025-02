La protesta dei ricercatori: "Ci tagliano gli assegni"

Da un lato l’incognita della riforma Bernini. Dall’altro i tagli dopo la stagione del Pnrr. E così l’Alma Mater di Bologna ha deciso, a fine 2024, di "bloccare gli assegni di ricerca". A denunciarlo sono i rappresentanti dei ricercatori precari dell’Ateneo, che per sabato e domenica prossimi, 8 e 9 febbraio, hanno indetto un’assemblea nazionale nella facoltà di Lettere, in via Zamboni 38. L’iniziativa è stata presentata ieri con un presidio davanti al Rettorato. "Da inizio anno – spiega Camilla De Ambrogi, portavoce dell’assemblea – l’Unibo e altri atenei italiani hanno bloccato gli assegni ricerca, tranne quelli legati a progetti europei. Questo perché c’è incertezza rispetto alla riforma Bernini e perché, dopo i fondi Pnrr, le Università non hanno più punti organico da utilizzare per i ricercatori". Per lo stesso motivo, sottolinea ancora, "nessun ricercatore ha fatto richiesta per i fondi Fis del ministero, tutti per progetti altamente competitivi e perché gli Atenei sono costretti ad assumere i ricercatori che ottengono i finanziamenti, ma, appunto, non hanno le risorse per farlo". Un "cortocircuito". Di fatto, ricercatori e assegnisti rischiano di "rimanere senza niente" a fine contratti, e i dottorandi non possono proseguire la carriera universitaria.

All’assemblea di sabato e domenica sono attesi circa 200 ricercatori da tutta Italia. L’obiettivo, spiegano i promotori, è "costruire una piattaforma nazionale con rivendicazioni comuni", per poi arrivare a una "mobilitazione" negli atenei in vista della discussione della riforma Bernini in Parlamento, la prossima primavera. "Dobbiamo riuscire ad allargare anche ai docenti – spiega ancora De Ambrogi –. Per ora sono pochi, ma è necessario perché la riforma impatta anche su di loro. Rischiano di trovarsi senza gli assistenti che li aiutano a fare corsi ed esami". La riforma del pre-ruolo portata avanti dalla ministra dell’Università, spiega ancora la rappresentante dell’Assemblea precaria, prevede "cinque nuove forme contrattuali per i ricercatori, tutte senza tutele, senza malattia, senza maternità o tredicesima, per un massimo di sei mesi-un anno". In questo modo "si allunga e si rende ancora più precario il pre-ruolo, che già oggi dura 15 anni".

Oltre la riforma, l’Assemblea dei ricercatori precari punta il dito anche contro la riduzione del Fondo di finanziamento ordinario per le università. "È un taglio da 700 milioni di euro per il triennio 2025-2027 – interviene Anna Bellanda, dell’assemblea d’Ateneo bolognese –. Questo avrà un impatto anche sulle tasse universitarie, che aumenteranno, e sulle borse di studio e i servizi, che saranno ridotti. È l’ennesimo attacco all’università".

f. o.