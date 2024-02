La protesta dei trattori. Domani in autostrada

Nell’ambito della manifestazione di protesta degli agricoltori in corso a livello nazionale, sono in arrivo domani (lunedì) sul territorio del Comune di Castel San Pietro Terme un centinaio di trattori che, a partire dalle ore 9-9,30 circa, inizieranno un presidio in prossimità del casello autostradale della via San Carlo che, secondo le intenzioni degli organizzatori, dovrebbe durare tutta la settimana.

La protesta era stata annunciata da Luisito Naldi, agricoltore di Codigoro, nel ferrarese, che coordina le proteste degli agricoltori dell’Emilia-Romagna.

"Ci saranno parecchi trattori, camion, mezzi provenienti da tutta la regione. Siamo tutti molto arrabbiati, perché questo governo non ci sta rispondendo", attacca Naldi.

I trattori, provenienti dal circondario e zone limitrofe della bassa, del ferrarese, del bolognese e della Romagna, occuperanno l’area di sosta sulla San Carlo vicino al casello e, per dare visibilità alla loro protesta, terranno azioni dimostrative che potranno creare disagi alla circolazione dei veicoli sulla via San Carlo e nell’entrata e uscita dall’autostrada. Le richieste degli agricoltori sono "tante", osserva Naldi, prima tra tutte di "non essere più pestati come sta facendo questa Europa. Non vogliamo essere umiliati, ma avere la possibilità di produrre bene. I nostri cibi sono sani e di alta qualità, non derivano da scarafaggi e non sono carne sintetica. Noi rappresentiamo il made in Italy, siamo i migliori produttori al mondo". Da domani mattina, dunque, la polizia locale di Castel San Pietro Terme gestirà la viabilità ordinaria, quindi al di fuori dall’autostrada, con un presidio permanente 24 ore su 24, mentre la polizia stradale gestirà il traffico al casello e la polizia di stato sarà presente per garantire l’ordine pubblico. la polizia locale di Castel San Pietro consiglia di scegliere percorsi alternativi per evitare situazioni di traffico.