La protesta per Gaza continua, picchetto al Minghetti

Mattina di passione al liceo Minghetti. Con bidone dell’immondizia reggi-striscione a picchettare il portone di via Nazario Sauro, impedendo così l’ingresso agli studenti. Con il solito corredo di megafoni, slogan, video postati, fumogeni e bandiere palestinesi. Immancabile un corteo improvvisato fino al Provveditorato con l’ennesimo cassonetto dell’immondizia spostato per bloccare il portone di via Castagnoli. Tra i manifestanti anche volti noti di liceali che si sono distinti nell’occupazione dello scorso anno. Dopo il liceo Copernico che, lunedì scorso in occasione del corteo pro Gaza, ne aveva ribaltati due davanti all’ingresso di via Garavaglia, infilandoci anche due fumogeni accesi, i cassonetti dell’immondizia vanno molto di moda a questo giro. Motivo della protesta: ‘Blocchiamo Tutto’ a lettere cubitali e sotto ‘Palestina libera’. Protesta a prosecuzione del corteo di lunedì scorso. In tutto questo, però, nelle succursali del Minghetti, in vicolo Stradellaccio e in Ca’ Selvatica, si sono tenute lezioni regolari. Tutti fuori, dunque, in via Nazario Sauro. Dopo lunedì, l’aria era frizzante in sede: era anche stato convocato un collettivo d’emergenza per il 25 settembre. Argomento: ‘Organizziamoci per bloccare la nostra scuola’.

Ieri, il picchetto e il compiaciuto ‘Il Minghetti è bloccato’ postato in rete. Per evitare sorprese, alle 7, i liceali erano già in ‘assetto’ picchetto davanti al portone. Secondo una prima ricostruzione, più che altro perché avvistati, gli studenti avrebbero dormito nel giardinetto Salvatore Pincherle in fondo a via Maggia, vicoletto che fiancheggia il Minghetti, in direzione via Marconi. Tre catene per chiudere il cancellone su via Maggia, cassonetto davanti al portone, striscione Palestina libera, bandiere, megafoni. E arrivo della Digos. Poco prima delle dieci, gli studenti si sono spostati, in corteo, fino al Provveditorato. Anche qui stessa sceneggiatura: cassonetto, bandiere, striscione, megafono e slogan. Con l’aggiunta del nastro da cantiere dei colori bianco-rosso e giallo-nero legato alle due finestre a lato del portone di via Castagnoli. Poi tana libera tutti.

Federica Gieri Samoggia