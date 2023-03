La Protezione civile fa le prove all’Abbazia

Una giornata dedicata alla protezione civile in tutte le sue declinazioni quella in programma oggi al Centro San Teodoro, presso il parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio su iniziativa dell’associazione Protezione civile Valsamoggia Savigno. Dalle otto e fino a sera entro i confini del parco, e con l’adesione dell’Ente Parchi Emilia Orientale con le Unità Cinofile della Croce Rossa Italia, verranno ambientate simulazioni realistiche di ricerca di persone scomparse e conseguenti attività di soccorso.

"In Protezione Civile, come nella vita, non si finisce mai di imparare" premette Luca Manicardi, presidente dell’associazione Protezione Civile Valsamoggia Savigno. "E noi avvertiamo forte il dovere di mantenere in efficienza tutte le nostre unità operative per poter dare una risposta pronta e adeguata in caso di calamità ed emergenze.

In Italia ogni giorno scompaiono 67 persone e il fenomeno purtroppo è in costante aumento. Nelle ormai numerose ricerche alle quali i volontari della nostra associazione hanno partecipato, ci siamo accorti dell’importanza di poter contare su alleati preziosi quali le Unità cinofile e gli apparati tecnologici (quad e droni) e consci del fatto che i tempi di reazione sono decisivi per il successo dell’intervento, avere sul volontari formati, addestrati e pronti ad intervenire, è una straordinaria risorsa a "chilometro zero" per la comunità".

Dal mattino alla sera, nel campo base di via dell’Abbazia, verranno schierati i mezzi in dotazione, compreso il fuoristrada in Colonna Mobile Rer per attività anti incendi boschivi, con i volontari pronti ad accogliere i cittadini, a partire dai più piccoli per i quali verranno organizzati giochi e attività divertenti. Per il pubblico anche l’occasione per conoscere meglio le attività della Protezione civile della vallata che anche nell’anno 2022 ha devoluto gratuitamente alla comunità oltre 5.300 ore di impegno in emergenze climatiche, rimozione ordigni bellici, avvistamento e prevenzione incendi boschivi, ricerca persone scomparse. "Saremo a disposizione per approfondire queste tematiche e promuovere una cultura della prevenzione dei rischi", aggiunge Manicardi.

