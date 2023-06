La provocazione a Bologna Schlein tra Che Guevara e Dior

Lo sfondo scelto è color rosso sangue, come la stella al centro del baschetto, stile ‘Diari della motocicletta’. Ma non c’è Ernesto Che Guevara sul pannello del cantiere della Garisenda, la più bassa delle Due Torri di Bologna, da ieri mattina. Ma c’è la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein. Raffigurata (la tecnica è lo ’stencil’) con in una mano un sacchetto di Dior, nell’altra una copia di Vogue. Ai suoi piedi, un lustrascarpe e il fango nel quale sono impatanate alcune copie fake del Resto del Carlino, con sopra Stefano Bonaccini e Ursula von der Leyen. La street art, decisamente tagliente, è firmata dall’artista livornese Mart Signed. La sua interpretazione miscela la politica, la tragedia dell’alluvione e la figura della neo-segretaria dem, proprio sotto alle Torri che sovrastano il fortino rosso.

"Gli unici stivali a non essere affondati nel fango – spiega l’artista Mart Signed – sono stati quelli di Elly Schlein. Un cambio di rotta, meno glamour e più sostanziale, sembra l’unico possibile per ristabilire un diretto rapporto non soltanto con l’elettorato, ma con un intero territorio". Come nasce il murales? "Analizzando cosa era successo, soprattutto la mala gestione economica dei fondi disponibili, abbiamo voluto lanciare un messaggio – spiega ancora l’artista –. Non ci interessa tanto la politica, quanto invitare a una riflessione. Più se ne parla, più si mettono in condizione le persone di capire cosa è successo. Abbiamo scelto Schlein – continua – data la sua forza mediatica: sembra quasi interessarsi più alle copertine patinate, e all’estetica, che al resto. Se avessero speso i soldi, o li avessero indirizzati nel modo giusto, magari questa tragedia si poteva evitare. Sembra quasi – conclude Mart Signed – che la presenza delle istituzioni sul campo sia stata dettata da esigenze di immagine politica, più che da un concreto aiuto alle situazioni di bisogno sul posto".

