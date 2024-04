La psicologa sul campo: "Aiutiamo i familiari a elaborare il dolore. È dura anche per noi"

Raschi

Il tremore che attraversa tutto il corpo, lo sguardo perso nel vuoto, la disperazione di sapere che la speranza di ritrovare in vita il loro familiare fino a quel momento disperso, è svanita. Erano mariti, fratelli, figli, padri. L’esplosione che ha devastato la centrale idroelettrica di Suviana, dove erano andati per lavorare, si è portata via la loro esistenza. E per chi resta c’è un’altra devastazione, quella emotiva, da affrontare.

Come si aiuta a superare uno choc così terrificante?

"Quello che noi abbiamo provato a fare è di regolarizzare queste emozioni. Essere in una situazione di choc nel ricevere la notizia che il proprio familiare è stato ritrovato senza vita è normale. Aiutare a elaborare queste emozioni non vuole dire negarle", spiega Gabriella Gallo, direttrice dell’Unità operativa Psicologia territoriale dell’Ausl di Bologna che ha coordinato il team di psicologi presenti sul luogo del disastro.

Tecnicamente come si riesce a fare questo?

"Sono necessari colleghi che si siano formati attraverso la scuola di specializzazione e, soprattutto, abbiamo una formazione specifica relativa alle situazioni di emergenza, come appunto è stata quella di Suviana. Le tecniche sono tante. Solo per fare qualche esempio si cerca di aiutare nella respirazione, se lo sguardo è perso nel vuoto lo si focalizza sullo psicologo e si cerca di aiutare a razionalizzare l’informazione ricevuta".

Eravate voi a comunicare la notizia del ritrovamento della persona dispersa ai familiari?

"No, noi eravamo in supporto ogni volta che c’era da effettuare questa complessa comunicazione. Siamo sempre andati tutti insieme, perché comunque il momento è emotivamente difficile per tutti: i soccorritori che devono dare la notizia, ma anche qualche collega psicologo che si è emozionato perché c’è un processo di identificazione, l’essere umano è fatto così".

Quando vi siete mossi per andare in supporto ai familiari e in quanti siete partiti?

"Siamo partiti da Bologna mercoledì mattina, cinque della mia unità operativa, ed Enel aveva già attivato i suoi psicologi. A me è stato affidato il compito di coordinarli tutti. Oggi siamo ancora qui (ieri pomeriggio) in attesa di indicazioni dalla Regione perché anche l’ultimo disperso è stato trovato".

Continuerete a seguire i familiari?

"Chi abita fuori sta tornando nella propria città. Però chi ha chiesto consigli per avere un supporto, ad esempio a Milano, mi vedrà impegnata a contattare l’Ausl milanese al fine di trovare uno psicologo che li possa seguire. E se qualcuno ci chiamerà per un aiuto o un consiglio, ci troverà sempre".

Che cosa rimane in una persona come lei che passa da una emergenza all’altra, ricordo che era in campo anche durante l’alluvione, di quest’ultima, tragica, vicenda?

"La consapevolezza della grande solidarietà che si è creata, dell’aiuto e del sostegno che ci siamo dati, tutti quanti, anche nei momenti più difficili: è stato un grande lavoro di squadra fra tutte le persone che erano in campo. Questa è una ricchezza enorme che resta".