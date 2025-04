La pubblica assistenza può contare su un nuovo mezzo di trasporto per i più fragili

Croce Italia Comuni di Pianura ha inaugurato, a Galliera, un nuovo mezzo per i trasporti sociali. Un investimento che consentirà all’associazione di rispondere con ancor più efficacia alla richiesta di aiuto da parte di anziani e fragili. Il servizio, così potenziato, vuole essere una misura concreta di aiuto per le persone in difficoltà e le loro famiglie: anziani, diversamente abili, persone che si trovano in stato di necessità poiché impossibilitate a muoversi in autonomia o perché sole, e che non sanno a chi rivolgersi per effettuare gli spostamenti che la vita quotidiana richiede, per fare ad esempio visite mediche e terapie, o per necessità di tipo sanitario. "È una soddisfazione enorme essere riusciti ad acquistare un nuovo mezzo che potrà permetterci di fornire un servizio sempre più puntuale e capillare" ha affermato Gianni Posillipo, presidente della pubblica assistenza Croce Italia Comuni di Pianura. Il momento inaugurale è stato l’occasione per conferire agli agenti di polizia locale Reno Galliera l’attestato del corso Blsd (Basic life support and defibrillation), alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di Galliera, San Pietro, Malalbergo e San Giorgio.

z. p.