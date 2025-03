La Pubblica assistenza: "Soccorsi tempestivi"

L’incidente di Riccardo Ranuzzi, il 19enne di San Lazzaro che a bordo della sua Aprilia ha perso la vita alla rotonda di Villanova tra via del Lavoro e dell’Industria, ha creato non poche perplessità nella madre e nel compagno Luciano, sia per la scarsa illuminazione della rotonda, alla sera, sia per un’ambulanza, arrivata sul posto, della Pubblica assistenza locale che si è spenta.

Ora è la Pubblica che, sui soccorsi, precisa: "La Pubblica assistenza Castenaso è l’associazione che ha inviato la prima ambulanza sul luogo del sinistro. Non c’è stato nessun ritardo nei soccorsi. Per di più l’ambulanza è stata acquistata a fine anno 2021 ed è sempre stata regolarmente controllata e revisionata. Non si è rotta ma ha, purtroppo, presentato un guasto temporaneo che non ha in alcun modo inficiato i tentativi, mai cessati, di rianimare il giovane".

Precisazione sui tempi erano arrivata anche dall’Ausl di Bologna che, a seguito del guasto del mezzo, ne aveva inviato un altro: "Tra le 23.12 e le 23.13 del 5 marzo, al 118 sono arrivate due chiamate che segnalavano un motociclista sbalzato non cosciente. Alle 23.16 è partita la prima ambulanza, che è arrivata in 4 minuti. Alle 23.15 è partita l’automedica, che è arrivata in 8 minuti. Alle 0.00 gli operatori sul posto, impegnati nella stabilizzazione del paziente, hanno richiesto una seconda ambulanza, avendo constatato che quella presente risultava in panne. Alle 0.16 la seconda ambulanza è arrivata sul posto, alle 0.23 il paziente stabilizzato è stato caricato sulla stessa, e alle 0.35 è giunto al Maggiore".

Proseguono, intanto, le rilevazioni da parte dell’avvocato incaricato dalla madre di Ranuzzi e dal compagno. Al momento si stanno concentrando su rilievi cinematici per capire come si sia svolto l’incidente, se la rotonda sia a norma e quanto abbia influito la mancanza di illuminazione e segnaletica.

